Ο Ιανουάριος του 2026 έκλεισε για το Newsbeast.gr με ένα ιστορικό ορόσημο. Τα μετρήσιμα δεδομένα καταγράφουν ρεκόρ 15ετίας σε αναγνωσιμότητα, σελιδοπροβολές και χρόνο ενεργής ανάγνωσης του site, επιβεβαιώνοντας ότι η ενημέρωση έχει μεγαλύτερη αξία όταν χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστούμε που για περισσότερα από 15 χρόνια το Newsbeast, ένα από τα πρώτα ειδησεογραφικά sites, βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεών σας!

Η εμπιστοσύνη των αναγνωστών μας είναι οδηγός και ευθύνη. Προχωράμε με τον ίδιο επαγγελματισμό και σεβασμό στον κάθε αναγνώστη – με σταθερό προσανατολισμό στις έγκυρες ειδήσεις, το πρωτογενές ρεπορτάζ και περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, τόσο στο site όσο και στα κανάλια μας στα social media.

Ενισχύουμε καθημερινά την εμπειρία ενημέρωσης με σύγχρονα formats, βίντεο, αναλύσεις και συνεντεύξεις, επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση της εμπειρίας του αναγνώστη, ώστε η ενημέρωση να παραμένει χρηστική, άμεση και καθαρή.

Τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook

Instagram

Viber

Youtube

X

TikTok

Messenger

Ο Κόσμος το 2040: Διαβάστε το αφιέρωμα του Newsbeast για τα 15 χρόνια στην ενημέρωση