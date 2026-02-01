Υπό αυξημένο καθεστώς αστυνόμευσης βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες το κέντρο της Αθήνας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο των Ιμίων.

Από χθες έχουν τεθεί σε εφαρμογή ειδικά μέτρα, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στην απαγόρευση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης στο κέντρο της πρωτεύουσας, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ έως το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στους δρόμους και τα επιμέρους σημεία ενδιαφέροντος.

Η ζώνη των περιορισμών εκτείνεται σε κομβικούς οδικούς άξονες και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου και Αμερικής, καθώς και η Πλατεία Συντάγματος. Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και την ομαλή λειτουργία της πόλης, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου επεισοδίων και της έντονης κινητοποίησης που αναμένεται με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Ειδικότερα, επηρεάζεται η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Πλατεία Συντάγματος και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος

Οδός Σταδίου

Οδός Αμερικής

Οδός Σκουφά

Οδός Λυκαβηττού

Οδός Φιλελλήνων

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, έως την περιοχή της Ρηγίλλης και τις γύρω οδούς

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί από την Αστυνομία ως ζώνη αυστηρών περιορισμών, εντός της οποίας απαγορεύονται τόσο οι υπαίθριες δημόσιες συγκεντρώσεις όσο και η ελεύθερη μετακίνηση οχημάτων. Στόχος είναι η αποτροπή ενδεχόμενων εντάσεων ή αντιπαραθέσεων ομάδων, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλοφορία είτε διακόπτεται πλήρως είτε περιορίζεται σημαντικά, ενώ η πρόσβαση ιδιωτικών οχημάτων σε βασικούς άξονες και κεντρικές πλατείες δεν είναι ελεύθερη, ιδίως από το ύψος της Ρηγίλλης και προς το κέντρο της πόλης.