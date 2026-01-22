Μια ολοκληρωμένη εμπειρία internet στο σπίτι απολαμβάνουν οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM, μέσα από τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room (FTTR) και Always OnLine. Με την αποκλειστική υπηρεσία Fiber To The Room (FTTR), η δύναμη της διάφανης οπτικής ίνας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, ενώ η πρωτοποριακή υπηρεσία Always OnLine παρέχει αδιάλειπτο internet, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση. Κι όλα αυτά με την αξιοπιστία του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών της χώρας, του COSMOTE Fiber, που σήμερα φτάνει σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού

Οι COSMOTE Fiber συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν κάλυψη WiFi σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος, με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, με την αποκλειστική υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room. Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα Router και ένα Access Point, με χρέωση 6€/μήνα, με τη δυνατότητα προσθήκης έως 16 Access Points (με επιπρόσθετη χρέωση) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Η υπηρεσία αξιοποιεί τον τελευταίας τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που για πρώτη φορά φέρνει στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Με κάθε ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέχρι τις 28/02/26 προσφέρονται δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες, ενώ δωρεάν είναι και η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας, οι οποίοι εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου.

Η διαχείριση του Router γίνεται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room.

Πάντα συνδεδεμένος, ακόμα κι αν πέσει το σταθερό internet

Η εμπειρία internet αναβαθμίζεται σημαντικά και με τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE Always OnLine, που παρέχει συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο internet στο σπίτι, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση. Το router συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της κινητής (μέσω WiFi hotspot) και συνεχίζει να παρέχει απρόσκοπτα internet σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει έξτρα απεριόριστα data για την περίοδο της διακοπής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο συνδρομητής για να μη μένει ποτέ χωρίς Internet στο σπίτι, είναι να έχει προ-ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το COSMOTE TELEKOM app.

Υπεροχή δικτύου σταθερής και κινητής

Με υπερ-υψηλές ταχύτητες έως 3Gbps, το COSMOTE Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα. Είναι διαθέσιμο ήδη σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε 3,5 εκατ. σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2030. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΟΤΕ μόνο θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Σταθερά στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, η COSMOTE TELEKOM εξελίσσει διαρκώς και το δίκτυο κινητής της, το οποίο αναδεικνύεται για 9η συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα – βάσει μετρήσεων της Ookla (2017-2025) και παραμένει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη. Δυναμικά αναπτύσσεται και το δίκτυο 5G Stand Alone (5G+), το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα, η κάλυψη του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει το 75%.

Ο Όμιλος OTE υλοποιεί επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ ετησίως για τη σταδιακή εξασφάλιση Gigabit συνδεσιμότητας για κάθε σπίτι και επιχείρηση, μέσα από υπερσύγχρονες υποδομές σταθερής και κινητής.