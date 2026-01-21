«Αντιλαμβάνεστε ότι η ιδιότητά μου ως τέως συζύγου της κ. Καρυστιανού είναι τέτοια, που με θέτετε να σχολιάσω δηλώσεις της μητέρας του 2ου παιδιού μου και παιδιού που έχουμε χάσει. Αυτό είναι εντελώς άκομψο να το κάνω. Συνεπώς, το αν ήταν επιτυχής ή όχι η δήλωσή της μπορεί να κριθεί από άλλους, όχι από μένα», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον σάλο μετά τις δηλώσεις της πρώην συζύγου του Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Τη δική μου άποψη για τη συγκεκριμένη δήλωση και γενικότερα για τις επιλογές της κ. Καρυστιανού προσωπικά την έχω εκδηλώσει στην ίδια. Το θέμα εννοείται έχει λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από νομικής απόψεως», συνέχισε ο κ. Ψαρόπουλος και δήλωσε πως εφόσον η ίδια έχει επιλέξει τον πολιτικό στίβο, θα πρέπει να κριθεί από τους πολίτες. «Το αν κάποιοι συγγενείς δεν συμφωνούν, είναι ζήτημα του καθενός προσωπικά. Για το αν θίγεται ο αγώνας των συγγενών, εγώ προσωπικά πιστεύω πως δεν θίγεται. Δεν ήταν μόνο η κ. Καρυστιανού που έχει κάνει μεγάλο αγώνα για τη δικαίωση».

Ερωτηθείς για τυχόν εργαλειοποίηση του αγώνα των συγγενών των Τεμπών, σημείωσε:

«Αν έχει εργαλειοποιηθεί όπως το αντιλαμβάνονται όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ας κριθεί από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει το κριτήριο να καταλάβει αν έχει εργαλειοποιήσει η κ. Καρυστιανού αυτήν την ιστορία ή όχι. Εγώ προσπαθώ να κρατάω τα θετικά στοιχεία της όποιας συνδρομής έχει η κ. Καρυστιανού σε αυτήν την τραγική ιστορία από την αρχή. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της, όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Σε 56 οικογένειες είμαστε τόσες πολλές προσωπικότητες, που ο καθένας αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν και οικογένειες που δεν έχουν κάνει καμία δημόσια δήλωση, γιατί έτσι αντιδρούν και κρίνουν ή δεν είναι ακόμα σε θέση να το κάνουν».

Παράλληλα, ο κ. Ψαρόπουλος διαφώνησε με όσους βάλλουν κατά της κ. Καρυστιανού πως όσα κάνει δεν βοηθούν τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. «Δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτή η ιστορία. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι από πάρα πολύ νωρίς έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από όλα τα κόμματα. Εγώ θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου όταν ποινικά τιμωρηθούν όσοι έφταιξαν για τον θάνατο των παιδιών».

Και συνέχισε λέγοντας: «Για ποιον λόγο έχει προσωποποιηθεί ο αγώνας όλων μας στο πρόσωπο της κ. Καρυστιανού; Για ποιον λόγο να μην υποστεί τις επιλογές της και να τις υποστούμε όλοι εμείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στις δικαστικές αίθουσες. Ούτε θα απαξιώσω ούτε θα αποθεώσω την κ. Καρυστιανού».