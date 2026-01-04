Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης.

Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από βαρύτατο έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο Κολωνάκι όπου μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες ανάνηψεις αλλά δυστυχώς ο σπουδαίος δημοσιογράφος είχε ήδη φύγει…

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μεγαλώσει γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας το «Καλημέρα Ελλάδα», που ήταν και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Τον φετινό Ιούλιο ο ίδιος και η ομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα» σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν τους επί 34 χρόνια τηλεθεατές τους.

Δείτε πως είχε αποχαιρετήσει τότε τους τηλεθεατές:

«Ήρθε αυτή η δύσκολη στιγμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από τη καθημερινότητα μου. Γιατί θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1, ένα μεγάλο σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, τους φίλους, τα αδερφια μου…|Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ» είχε πει με δάκρυα στα μάτια.