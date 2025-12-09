Κτηνοτρόφοι και αγρότες στο Ηράκλειο της Κρήτης καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν πλαστικές σφαίρες από τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Δευτέρας.

«Τρώω τη σφαίρα στο μπούτι από πίσω, κι ευτυχώς έπεσα αλλά δεν με πλάκωσαν, ευτυχώς σηκώθηκα», δήλωσε ο Γιάννης Σουλτάτος μιλώντας στον Alpha και συνέχισε αναφερόμενος στους αστυνομικούς: «Αυτοί έκαναν πρώτοι επίθεση, δεν κάναμε εμείς».

Πηγές της Αστυνομίας απαντώντας στις καταγγελίες ανέφεραν: «Η αστυνομία δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες, όποιος έχει στοιχεία περί του αντιθέτου να τις καταθέσει στις δικαστικές αρχές».

Την ίδια ώρα, πιστοί στις κινητοποιήσεις τους παραμένουν οι αγρότες, ετοιμάζοντας συνεχώς νέα μπλόκα και εντείνοντας τα ήδη υπάρχοντα, ενώ το πρωί της Τρίτης οι αγρότες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου και μετακινήθηκαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου, αυτήν την ώρα, αντιπροσωπεία πραγματοποιεί σύσκεψη με τη γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης έχουν τεθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που καθιστούν από δύσκολο έως αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, όπως τονίζουν.

Πλήθος διαμαρτυρόμενων βρίσκεται έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ δεκάδες αγροτικά οχήματα και τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στην παραλιακή λεωφόρο.