Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από σήμερα, Τρίτη 9/12 νωρίς το πρωί η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα στον Κηφισό αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου από Νέα Ιωνία έως και το ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισιάς, με συνεχείς εναλλαγές σε ταχύτητες και σημεία μεγάλης επιβάρυνσης.

Προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Μεσογείων, ειδικά στη συμβολή με την Αλίμου – Κατεχάκη.

Δυσκολίες υπάρχουν και στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με χαμηλές ταχύτητες και συχνά σταματημένη ροή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται οι εξής καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 15΄-20΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.