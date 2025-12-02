Τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανατολικού ανισόπεδου κόμβου της πρωτεύουσας της Ροδόπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω των σημερινών αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η διακοπή ισχύει ήδη από τις 12:00 και θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας.

Στη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναλλακτικές παρακαμπτήριες διαδρομές, μέσω της πόλης της Κομοτηνής.