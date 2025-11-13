Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο χωριό Μαυρονέρι του Κιλκίς, όπου ένας κρεοπώλης, έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο κρεοπωλείο του.

Ο 40χρονος Νίκος Θεοδωρίδης τραυματίστηκε σοβαρά όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία αποδείχθηκε ακατάσχετη.

Ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου μετά το μεσημέρι στο χωριό του, σύμφωνα με το eidisis.gr.