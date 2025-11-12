Η Κεντροευρωπαϊκή Εκθεσιακή Ένωση (CEFA) πραγματοποίησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της στα Τίρανα, στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Τιράνων, που φιλοξενήθηκε από την Klik Ekspo Group με θέμα «Windows into the Future».

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της εκθεσιακής βιομηχανίας από ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τον σχεδιασμό μιας νέας πορείας που δίνει έμφαση στην καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, πρόεδρος της CEFA και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO, άνοιξε τις εργασίες με την παρουσίαση «Global and Regional Exhibition Industry Outlook», παρουσιάζοντας τις τελευταίες τάσεις του κλάδου από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα έως την ανάγκη τεκμηριωμένης αποτίμησης του αντίκτυπου των εκθέσεων.

«Φέτος, η CEFA κλείνει 30 χρόνια ζωής και η αποστολή της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ», δήλωσε ο κ. Ποζρικίδης. «Η CEFA αποτελεί μια γέφυρα που ενώνει αγορές, ανθρώπους και ευκαιρίες σε ολόκληρη την περιοχή. Εκφράζει το πνεύμα συνεργασίας που κρατά τον κλάδο μας ανθεκτικό και προσανατολισμένο στο μέλλον».

Μεταξύ των σημαντικών αποφάσεων της συνεδρίασης, ο Γιώργος Γονιάδης (Στέλεχος της ΔΕΘ – HELEXPO) ορίστηκε γενικός γραμματέας της CEFA, με την ομόφωνη στήριξη των μελών. Παράλληλα, εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της CEFA από τη Βιέννη στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, σε μια κίνηση που ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εκθεσιακή ανάπτυξη.

«Είναι τιμή μου να υπηρετήσω και να συντονίσω τη CEFA στη μεταμόρφωση που επιθυμούν τα μέλη της», δήλωσε ο κ. Γονιάδης. «Δεν είμαστε απλώς διοργανωτές εκθέσεων. Καλλιεργούμε δεσμούς και χτίζουμε εμπιστοσύνη».

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την έναρξη μιας Μελέτης Επιπτώσεων για την περιοχή της CEFA, με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τη μέτρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς των εκθέσεων. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει σε φορείς και επενδυτές αξιόπιστα στοιχεία για τον ρόλο του εκθεσιακού κλάδου ως μοχλού ανάπτυξης και καινοτομίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν νέα υποψήφια μέλη, τα οποία θα τεθούν προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της CEFA το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία και την επιρροή της Συμμαχίας στην περιοχή.

Το πρόγραμμα των εργασιών (7 – 8 Νοεμβρίου) περιλάμβανε θεματικές συνεδρίες, παρουσιάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία στην εκθεσιακή βιομηχανία, καθώς και την επίσημη παρουσίαση του Expo Albania από την Επενδυτική Εταιρεία της Αλβανίας. Εκπρόσωποι της CEFA μίλησαν στα μέσα ενημέρωσης για τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, τη μετάβαση του κλάδου στην ψηφιακή εποχή και την 30ετή πορεία της Ένωσης.

Ο κ. Luel Muhametaj, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στρατηγικών συνεργασιών της Klik Ekspo Group, δήλωσε: «Η φιλοξενία της CEFA στα Τίρανα, στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Τιράνων, αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Αλβανίας στη διασύνδεση των περιφερειακών οικονομιών. Πιστεύουμε πως οι εκθέσεις δεν είναι απλώς χώροι εμπορικών συναλλαγών, αλλά πλατφόρμες διαλόγου, καινοτομίας και συνεργασίας».