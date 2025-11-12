Η εμπειρία μιας πόλης μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά όταν υπάρχουν καλές συγκοινωνίες και εύκολες διαδρομές για πεζούς. Στην Αθήνα, οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα αναδείχτηκε η κορυφαία πόλη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο.

Η εταιρεία φιλοξενίας Accor συνέλεξε δεδομένα από πόλεις σε όλη την Ευρώπη, αναλύοντας παράγοντες όπως το ποσοστό του κέντρου που είναι αποκλειστικά για πεζούς, τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και την εγγύτητα των τουριστικών αξιοθέατων μεταξύ τους.

Η Αθήνα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με 99,75 στα 100, επιδεικνύοντας πόσο εύκολα μπορεί να εξερευνηθεί χωρίς αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ζώνη πεζών γύρω από την Ακρόπολη, ενώ γειτονιές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και του Ψυρρή είναι όλες προσβάσιμες με τα πόδια. Παράλληλα, η παραλιακή περιοχή είναι εύκολα προσβάσιμη με τραμ, ενώ το αεροδρόμιο μπορεί να προσεγγιστεί με το μετρό, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η πόλη διαθέτει τέσσερις μεγάλους σιδηροδρομικούς κόμβους και η συνολική βαθμολογία της για προσβασιμότητα και άνεση έφτασε το εντυπωσιακό 97%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Μόναχο στη Γερμανία με βαθμολογία 97,7. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν εύκολα στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τρένο από το αεροδρόμιο και να την εξερευνήσουν πεζοί. Υπάρχουν επίσης πολλά τραμ για όσους θέλουν να μετακινηθούν μεταξύ των αξιοθέατων, ενώ οι είσοδοι του μετρό (U-Bahn) βρίσκονται σε βολικές θέσεις.

Στην τρίτη θέση κατατάχθηκε η Λισαβόνα με βαθμολογία 91,28, σημειώνοντας εντυπωσιακό 100% για ποικιλία συγκοινωνιών. Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών δημόσιας μεταφοράς, από το μετρό έως τα φέρι που μεταφέρουν τους επισκέπτες κατά μήκος του ποταμού Τάγου.

Η Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, κατέλαβε την τέταρτη θέση με 88,16 βαθμούς. Η 24ωρη κάρτα συγκοινωνιών κοστίζει περίπου 2 ευρώ και η πόλη σημείωσε 90% για προσβασιμότητα και άνεση. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν με τα πόδια διάφορα αξιοθέατα, όπως το πάρκο Borisova Gradina, τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι και τις αγορές της πόλης, απολαμβάνοντας τα δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας της Σόφιας.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το Αμβούργο με βαθμολογία 87,12, χάρη στις εκτεταμένες ζώνες πεζών και τη μεγάλη ποικιλία επιλογών συγκοινωνίας. Την ίδια βαθμολογία μοιράστηκαν η Βιέννη, το Πόρτο και η Μαδρίτη.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ζυρίχη στην ένατη θέση με 81,8 και η Λυών στη δέκατη με 79,38 βαθμούς.

Οι κορυφαίες πόλεις χωρίς αυτοκίνητο στην Ευρώπη: