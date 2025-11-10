Μέσα στον αστικό ιστό της Αττικής, λύκος έκανε την εμφάνισή του σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρο Αθανασίου.

Όπως έγραψε ίδιος σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook: «Οι λύκοι πλέον και στο Ποικίλο Όρος, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, σε άθλια κατάσταση».

«Αμπελοφιλόσοφοι, πράσινοσωτήρες -και όχι μόνο- οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της κατάντιας της άγριας ζωής. Όποιος ξέρει τα στοιχειώδη θα καταλάβει ότι ένα τέτοιο ζώο σε αυτή την κατάσταση δεν θα διστάσει να επιτεθεί σε παιδί, σκυλί, γατί, ή οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του», ανέφερε -μεταξύ άλλων.

Ο Σταύρος Αθανασίου μιλώντας στον ANT1, ανέφερε ότι το κύριο πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός. «Δεν διαχειρίζονται αυτό το είδος του ζώου στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε, όπως και τα τσακάλια. Γνωρίζουμε και την κατάσταση των ελαφιών στην Πάρνηθα που -σχεδόν- έχουν εξαφανιστεί. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση θα εξαφανιστούν».

«Το ζώο είναι πεινασμένο και σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επιτεθεί. Είναι άγριο ζώο, δεν σκέφτεται σαν εμάς τους ανθρώπους», τόνισε.

«Βρέθηκε κοντά σε πάρκο, σε αστική περιοχή, όπου μπορεί ένα παιδάκι να βγει τη βόλτα του, μπορεί κάποιος να βγάλει το σκυλάκι του μια βόλτα. Σε αυτά τα θέματα πρέπει αν είμαστε πολύ προσεκτικοί».