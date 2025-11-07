Στις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ένα φουσκωτό σκάφος με 58 μετανάστες προσέγγισε τη θέση Λιμνάκι Στομίου, στην παραλία της Νέας Ανατολής Ιεράπετρας στην Κρήτη. Το σημείο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, με θερμοκήπια και σπίτια, και απέχει μόλις 10 μέτρα από τον παραλιακό δρόμο.

Η προσέγγισή τους στην ακτή συνέπεσε με προγραμματισμένη άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας με πραγματικά πυρά νότια της νήσου Χρυσής, ενώ είχαν ειδοποιηθεί όλα τα σκάφη να αποφύγουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν τους μετανάστες και ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και το Αστυνομικό Τμήμα, που μετέφεραν αρχικά τους 58 ανθρώπους στο κέντρο του Στομίου και στη συνέχεια στο Λιμεναρχείο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο της Ιεράπετρας, όπου έγινε η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας του ΕΕΣ, κ. Μανώλης Παπαδάκης, με τους εθελοντές Σαμαρείτες και τις εθελόντριες νοσοκόμες, έδωσαν προτεραιότητα στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαδάκης στο neakriti:

«Οι 58 μετανάστες βγήκαν μόνοι τους τη νύχτα στην παραλία της Νέας Ανατολής και το Λιμενικό ειδοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής. Τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Λιμεναρχείο και αργότερα στο Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο, όπου φυσικά συνυπάρχουν και τα παιδιά των σχολείων.



Οι 58 μετανάστες ήρθαν σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν βρεγμένοι και ανάμεσά τους κάποιοι είχαν είτε πυρετό, είτε υποθερμία. Προσπαθήσαμε να τους βρούμε στεγνά ρούχα να αλλάξουν άμεσα και κάναμε έκκληση στους συντοπίτες μας να μαζέψουν παλιά ρούχα, εσώρουχα και παπούτσια, για να μην αρρωστήσουν. Περιμένουμε τους συντοπίτες μας να ανταποκριθούν γιατί κάνει κρύο τη νύχτα και έχουμε ακόμα ξυπόλυτα πολλά παιδιά».

Η γρήγορη κινητοποίηση των αρχών και η συνεργασία με τους εθελοντές διασφάλισαν την προσωρινή φροντίδα των μεταναστών, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής.