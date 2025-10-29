Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, η ιδιοκτήτρια ενός παιδικού σταθμού και ψυχοπαιδαγωγός, Ασπασία Σκουφίδη, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο μας καλούσε να σκεφτούμε αν είναι αναπτυξιακά σωστό να ζητάμε από τόσο μικρά παιδιά, ηλικίας δύο και τριών ετών, να αποστηθίζουν ποιήματα και να ανεβαίνουν αγχωμένα σε μια σκηνή για να τα απαγγείλουν. Το μήνυμά της ήταν σαφές: τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν ακόμη τη νοητική ωριμότητα να κατανοήσουν έννοιες, όπως «πατρίδα», «ηρωισμός», «θάνατος», «πόλεμος», «ειρήνη». Και πέρα από αυτό, το άγχος της απόδοσης μπορεί να είναι δυσάρεστο ή και τραυματικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Παρότι η ίδια δέχτηκε να εμφανιστεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για να εξηγήσει το σκεπτικό της, η συζήτηση δεν εξελίχθηκε σε διάλογο, αλλά σε μια σχεδόν ομαδική αντίδραση απέναντί της. Κανείς, εκτός από τη Δέσποινα Καμπούρη, δεν έδειξε να επιθυμεί πραγματικά να κατανοήσει τι είπε.

Αν δει κανείς την εκπομπή του ΑΝΤ1, η γυναίκα αυτή δεν είπε σε κανένα σημείο να μη γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου στον παιδικό σταθμό. Είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν χρειάζεται να αποστηθίζουν ποιήματα, αλλά ότι μπορούμε εμείς να τους λέμε τραγούδια και ποιήματα με τρόπο φυσικό, βιωματικό. Να γιορτάζουμε δηλαδή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αλλά με τρόπο που να ταιριάζει στο επίπεδο ανάπτυξής τους.

Γιατί λοιπόν η συζήτηση αυτή πήγε τόσο λάθος; Γιατί η ένταση; Γιατί η επιθετικότητα; Η γυναίκα μιλούσε καθαρά, με συνέπεια και ηρεμία, και όμως αντιμετωπίστηκε σαν να είπε κάτι ακραίο. Η Δέσποινα Καμπούρη ήταν η μόνη που συμφώνησε μαζί της, ότι όντως τα μικρά παιδιά συχνά αγχώνονται πολύ όταν καλούνται να αποστηθίσουν ένα κείμενο και να βρεθούν πάνω στη σκηνή μπροστά σε κοινό. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που όσοι έχουν υπάρξει σε γιορτή παιδικού σταθμού το γνωρίζουν καλά.

Πού ακριβώς είναι το κακό; Η αγάπη για την πατρίδα δεν αποδεικνύεται με αποστήθιση ενός ποιήματος από ένα τρίχρονο.