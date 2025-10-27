Διευκρινίσεις-απαντήσεις για τον σταθμό της Γραμμής 1 «Μοναστηράκι» δίνει, με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ., με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο που κάνουν λόγο για «σοβαρό πρόβλημα στατικότητας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. έχει ως εξής: