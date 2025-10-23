Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας εμφανίστηκαν το μεσημέρι στον ουρανό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας εντυπωσιακές διελεύσεις, στο πλαίσιο δοκιμών για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Οι πρόβες αλλά και η δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μαγνήτισαν τα βλέμματα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε και η δοκιμαστική παρέλαση των στρατιωτικών οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.