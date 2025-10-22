Αρχεία για τη λογοκρισία που είχε υποστεί το τραγούδι «Ζεϊμπέκικο» του Διονύση Σαββόπουλου ανάρτησαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), μετά τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Όπως φαίνεται στα αρχεία που δημοσίευσαν τα ΓΑΚ, το τραγούδι είχε προκαλέσει την αντίδραση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ενώ είχε απορριφθεί από την τότε Πρωτοβάθμιο Επιτροπή Ελέγχου Μουσικών Τεμαχίων της τότε Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών.

Στο αρχείο φαίνεται η σφραγίδα που μπήκε πάνω στην παρτιτούρα του κομματιού, η οποία γράφει «απορρίπτεται», ενώ στη σελίδα που αναγράφονται οι στίχοι υπάρχει το μήνυμα: «Απερρίφθη υπό της πρωτοβαθμίου επιτροπής διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις της Επιτροπής και περιέχει ανατρεπτικά νοήματα».

Σε άλλο έγγραφο φαίνονται οι οδηγίες που είχαν δοθεί, με τις οποίες δεν συμμορφώθηκε το τραγούδι: η επιτροπή ζητούσε να αλλαχθεί ή απαλειφθεί ο ο 6ος στίχος του CANTO «ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε από τη Σμύρνη … όσοι αγαπούνε το βρώμικο ψωμί» και να αλλαχθούν ή να απαλειφθούν οι στίχοι «Ώσπου οι τροχιές μας συναντούνε τις βασικές σου τις Αρχές».

Η ανάρτηση των ΓΑΚ:

Διονύσης Σαββόπουλος (1944 – 2025)

Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της χώρας τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Σαββόπουλος, συνδυάζοντας με έναν δικό του τρόπο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το δυτικό ροκ, μίλησε για ζητήματα που απασχολούσαν την αναδυόμενη στον δημόσιο και πολιτικό βίο νεολαία. Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας. Τα τεκμήρια της ανάρτησης αφορούν τη λογοκρισία του εμβληματικού τραγουδιού του Σαββόπουλου «Ζεϊμπέκικο» από την επιτροπή λογοκρισίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών το αρχείο της οποίας βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ.