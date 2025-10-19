Μια μεγάλη απώλεια συγκλονίζει την οικογένεια του ΕΚΑΒ, καθώς ένας ακόμη διασώστης έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος.

Με βαθιά οδύνη, εκδόθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) η ακόλουθη ανακοίνωση για τον θάνατο του μοτοσυκλετιστή Δημήτρη Μητρόπουλου.

«Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για τον χαμό του διασώστη μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ Δημήτρη Μητρόπουλου. Έδωσε μιά άνιση μάχη για 48 ημέρες στη ΜΕΘ της Νίκαιας μετά τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου στην Αττική κατά την διάρκεια της πρωινής του βάρδιας.

Η απώλεια του Δημήτρη έρχεται να προστεθεί, σε εκείνες των συναδέλφων υγειονομικών που έχουν χάσει την ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Ακόμη ένα περιστατικό που αναδυκνύει την επικινδυνότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες του ΕΚΑΒ στα ασθενοφόρα και τις Μοτοσυκλέτες ταχείας ανταπόκρισης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας προνοσοκομειακή φροντίδα στους πολίτες.

Θερμά συλλυπητήρια, κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους του».