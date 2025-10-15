Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αλλά και πνευματικής χαράς πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, μπροστά από το Διοικητήριο, η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» από την ομώνυμη Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Το ιερό και χαριτοφόρο σέβασμα της Παναγίας μετέφερε στην Θεσσαλονίκη, επικεφαλής του Κλήρου και του λαού της Κομοτηνής, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων και υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο ιερός Κλήρος, οι Άρχοντες και οι ευσεβείς Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης.

Εν συνεχεία, κλήρος και λαός με λιτανευτική πομπή συνόδευσαν την εικόνα της Θεοτόκου στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου, όπου ετελέσθη επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Με την παρουσία τους τίμησαν την υποδοχή της Παναγίας της Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» οι αρχές της πόλης, με πρώτο τον Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και πλήθος ευλαβών χριστιανών, οι οποίοι προσήλθαν για να προσκυνήσουν την εικόνα και να λάβουν την ευλογία.

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα προς τον κ. Παντελεήμονα και τους κληρικούς της συνοδείας του, εκφράζοντας παράλληλα τα αισθήματα χαράς και τη συγκίνηση του κλήρου και του ευσεβούς λαού της Θεσσαλονίκης για την άφιξη του ιερού και σεβασμίου εικονίσματος.

Κατόπιν, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία της ιεράς εφεστίου εικόνας της Παναγίας και στη θαυματουργική φανέρωση της Θεοτόκου και η οποία είναι συνδεδεμένη με τα ελευθέρια της πόλεως της Κομοτηνής.

Στη συνέχεια τελέσθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος.