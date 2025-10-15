Στο πλαίσιο του Κύκλου Μεγάλοι Ερμηνευτές, το κοινό υποδέχεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής, δύο κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής σε ένα ρεσιτάλ που συνδυάζει το ρομαντικό ρεπερτόριο με τις σύγχρονες αναζητήσεις.

Δύο από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς τους, η αργεντινή βιολοντσελίστα Sol Gabetta (Σολ Γκαμπέτα) και ο γάλλος πιανίστας Bertrand Chamayou (Μπερτράν Σαμιαγιού) εμφανίζονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Οι δύο σολίστ έχουν κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, με πλήθος συνεργασιών με κορυφαίες ορχήστρες, βραβευμένες δισκογραφικές δουλειές και διεθνή αναγνώριση για την έντονη εκφραστικότητα και το απαράμιλλο τεχνικό τους κύρος.

Η πρόσφατη κοινή δισκογραφική τους κυκλοφορία, αφιερωμένη στον Felix Mendelssohn, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τις ζωντανές και εμπνευσμένες ερμηνείες της. Στη συναυλία τους στην Αθήνα, οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν αποσπάσματα από αυτό το ρεπερτόριο: έργα του Mendelssohn για τσέλο και πιάνο, καθώς και «Τραγούδια χωρίς λόγια» –ένα μουσικό είδος με το οποίο το όνομα του Mendelssohn έχει συνδεθεί άρρηκτα– σε πρωτότυπες εκδοχές που γράφτηκαν ειδικά για αυτούς. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη στιβαρή, συμφωνικών διαστάσεων Δεύτερη Σονάτα του Johannes Brahms, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες των Wolfgang Rihm και Jörg Widmann, που διαλέγονται με το ρομαντικό πνεύμα του Mendelssohn.

Το ρεσιτάλ αυτό αποτελεί σπάνια ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό κοινό δύο κορυφαίους ερμηνευτές σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει το κλασικό ρομαντικό παρελθόν με την καλλιτεχνική αναζήτηση του σήμερα.

Sol Gabetta Bertrand Chamayou Session for Sony Photo: Marco Borggreve

Felix Mendelssohn: Variations concertantes σε ρε μείζονα, έργο 17

Wolfgang Rihm: Τραγούδι χωρίς λόγια – Verschwundene Worte

Johannes Brahms: Σονάτα για τσέλο και πιάνο αρ. 2 σε φα μείζονα, έργο 99

Jörg Widmann: Τραγούδι χωρίς λόγια

Felix Mendelssohn: Σονάτα για τσέλο και πιάνο αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 58

Sol Gabetta I βιολοντσέλο

Bertrand Chamayou I πιάνο

https://www.megaron.gr/event/sol-gabetta-bertrand-chamayou/

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων : 9 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, συνοδοί ΑμεΑ, πολύτεκνοι) ● 14 € ● 22 € ● 28 € ● 36 € ● 42 € ● 50 €

Eισιτήρια – 210 72 82 333 – www.megaron.gr

