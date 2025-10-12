Άγριο προπηλακισμό και παράλληλα απειλές καταγγέλλουν πως δέχθηκαν τρεις γυναίκες, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ισχυρίζεται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ πως αντέδρασε επειδή ο έλεγχος έγινε κατά την περίοδο όπου τα ζώα γεννούν, με αποτέλεσμα αυτά να τρομάξουν και να ποδοπατηθούν.

Οι τρεις υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλλαν έγγραφη αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν προπηλακισμό και απειλές από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου για να διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Η αναφορά των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Απείλησε την Μ.Λ. ότι θα της διαλύσει το κεφάλι, σηκώνοντας το χέρι, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο … εκδιωχτήκαμε συνοδευόμενες από ύβρεις», καταγγέλλει υπάλληλος.

Από την πλευρά της η οικογένεια του κτηνοτρόφου, καταγγέλλει το περιφερειακό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το θάνατο τριών νεογνών αρνιών.

«Με την είσοδο των ξενιστών ουσιαστικά των ελεγκτών στην αίθουσα που βρίσκονταν τα ζώα, τα νεογέννητα και οι μητέρες, τα ζώα τράπηκαν σε φυγή θορυβήθηκαν και αναστατώθηκαν τα κυνηγούσαν, προκειμένου να τα χρωματίσουν…τράπηκαν σε φυγή και πάνω στη φυγή αυτή ποδοπατήθηκαν νεογνά και έχουν σκοτωθεί», σημείωσε ο Θεονύμφη Μπέρκη Δικηγόρος της οικογένειας.

Ο κτηνοτρόφος, υπέβαλε αίτημα διενέργειας επανελέγχου των ζώων, μετά τον απογαλακτισμό τους.

Πρέπει να σταματήσουν οι έλεγχοι αυτούς του δύο μήνες που γεννούν τα ζώα, λένε οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

«Είμαστε δεκτοί σε κάθε έλεγχο, όποτε θέλουν, αλλά όπως πρέπει. Πρέπει τα ζώα που γεννάνε και είναι σε κατάσταση νερόγεννα να ποδοπατούν τα αρνιά να τα σκοτώσουν, όποιος και αν είναι θα χάσει την ψυχραιμία του. είναι δυνατόν να βλέπεις τα παιδιά σου να σκοτώνουν τα παιδιά τους;», ανέφερε ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η αναφορά του κλιμακίου έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ το περιστατικό αναμένεται να τεθεί υπό διερεύνηση σε υπηρεσιακό και νομικό επίπεδο.