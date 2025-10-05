Ο Πάνος Ρούτσι εξακολουθεί να πραγματοποιεί απεργία πείνας για 21η μέρα στο Σύνταγμα με αίτημα να επιτραπεί η εκταφή του γιου του προκειμένου να γίνει αφ’ ενός DNA ώστε να ταυτοποιηθεί η σωρός και αφ΄ετέρου οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του θανάτου του. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στο Σύνταγμα ως απεργός πείνας, πλήθος κόσμου τον πλησιάζει για να εκφράσει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στον ίδιο, ενώ έχουν βρεθεί και αρκετοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Τσανακλίδου, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Γιώτα Νέγκα, που του τραγούδησαν με τις κιθάρες, μια βραδιά που έλειπαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Ωστόσο, μεγάλος ντόρος έγινε όταν επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο Βασίλης Μπισμπίκης, γεγονός που κάλυψαν οι τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν στο σημείο και ενώ ο ηθοποιός δεν ήταν να κάνει δηλώσεις, τελικώς έκανε, λέγοντας «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο.»

Το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και όταν ρωτήθηκε αν κάλεσε η ίδια ή ο σύζυγός της τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα απάντησε «Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει.» Ποιος λοιπόν κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο σημείο; Αν και η απάντηση είχε δοθεί και στις κάμερες αμέσως μετά την αποχώρηση του ηθοποιού από το Σύνταγμα, η αρχαιολόγος, συνδικαλίστρια και μέλος ΔΣ Ενιαίου Συλλογου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, Δέσποινα Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι έχει όλες τις απαντήσεις και ξεκαθαρίζει το τοπίο, ενώ τονίζει πως έχουμε αποπροσανατολιστεί από το θέμα το οποίο πρέπει να είναι αυτός καθαυτός ο απεργός πείνας.

«Τα σωματεία του πολιτισμού είμαστε από την πρώτη μέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Η πρώτη κινητοποίηση θυμίζω ξεκίνησε από 58 σωματεία του πολιτισμού. Όλος ο κόσμος του πολιτισμού είναι στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι από την πρώτη στιγμή, έχουν περάσει πάρα πολλοί ηθοποιοί, καλλιτέχνες, τραγουδιστές από το σημείο. Η μουσική είναι κάτι που γαληνεύει την ψυχή και το έχουμε δει να συμβαίνει, γι αυτό και κάθε βράδυ τα παιδιά του “Μέχρι Τέλους” είναι στο Σύνταγμα με κιθάρες και συντροφεύουν τον Πάνο Ρούτσι με τα τραγούδια τους. Βρίσκεται στην 21η ημέρα της απεργίας πείνας και ακούγοντας τις μελωδίες αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να γαληνέψει με τον τρόπο που η μουσική μπορεί να το κάνει αυτό και είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που πενθεί για το παιδί του. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι μπορούμε για να απαλύνουμε τον πόνο του και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει η Πολιτεία. Εμείς δεν είμαστε γιατροί, όπλο μας είναι η τέχνη» εξηγεί η Δέσποινα Κουτσούμπα.

Εδώ να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καλλιτέχνες που έχουν ήδη βρεθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι είναι ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Κλέλια Ρενέση και ο Νίκος Καρβέλας.

«Έχουν περάσει πολλοί καλλιτέχνες από το σημείο. Όπως πήραμε την πρωτοβουλία, εμείς, τα Σωματεία του Πολιτισμού να πούμε στον Στέλιο Ρόκκο, επειδή ο Πάνος Ρούτσι μας είπε ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής να έρθει να τον δει, και ο τραγουδιστής ήρθε από τη Λήμνο να τον δει για μισή μέρα και να μιλήσουν, ο Στέλιος Ρόκκος δεν ήρθε για τις κάμερες, ήρθε για τον απεργό πείνας. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Στείλαμε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή, ότι στον κ. Ρούτσι αρέσει πολύ η Δέσποινα Βανδή και ότι θα ήταν πολύ όμορφο να περάσουν μια μέρα να τον δουν από κοντά. Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανταποκρίθηκε αμέσως αλλά η Δέσποινα Βανδή ήταν στη Θεσσαλονίκη και δε μπορούσε να έρθει, οπότε ήρθε μόνος του για να μεταφέρει το μήνυμα της αλληλεγγύης και από τους δυο και να του πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ίδια όταν γυρίσει. Δεν ήρθε για τις κάμερες τις οποίες μάλιστα προσπάθησε να αποφύγει, ούτε για να γίνει ο ίδιος θέμα, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεται θέμα ο Βασίλης Μπισμπίκης και όχι ο ίδιος ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και τα αιτήματά του που αφορούν την ταυτοποίηση και την αιτία θανάτου του παιδιού του, κάτι το οποίο του το αρνούνται. Θεωρώ πως είναι τραγικό να γίνεται θέμα το ποιος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι και όχι ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι και τα δίκαια αιτήματά του. Αυτό είναι μια πολύ κακή στιγμή της τηλεόρασης πιστεύω» εξηγεί η Δέσποινα Κουτσούμπα και καταλήγει:

«Eπειδή το τραγούδι πραγματικά αρέσει στον κ. Πάνο Ρούτσι κι επειδή η τέχνη πραγματικά γαληνεύει τον άνθρωπο, θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό αυτού του ανθρώπου με τρόπο όμορφο γι αυτό το λόγο την Κυριακή το βράδυ στις 8 30, τα παιδιά της πρωτοβουλίας “Μέχρι Τέλους” που είναι 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι έχουν καλέσει στο Σύνταγμα μουσική διαμαρτυρία τραγουδώντας για τον απεργό πείνας και θυμίζοντας πως είμαστε μαζί του στα αιτήματά του. Δεν θα αφήσουμε τα Τέμπη να ξεχαστούνε, είναι λάθος να μη συζητάμε την υπόθεση των Τεμπών αλλά να συζητάμε άλλες πολύ υποδεέστερες, ο περισσότερος κόσμος είναι αλληλέγγυος στον Πάνο Ρούτσι και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση σε αυτό επιτέλους» καταλήγει η Δέσποινα Κουτσούμπα.