Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Καπετάν Άγρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν και πυροτεχνήματα.

Οι φλόγες τύλιξαν το οίκημα και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο τοπικό μέσο ΤhessPost.gr, «παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οίκημα». Στην γειτονιά επικράτησε αναστάτωση. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, μια μητέρα με το παιδί της μάζεψε τα πράγματα κι έφυγε από το σπίτι, ενώ την ίδια ώρα δεκάδες άλλοι κάτοικοι της περιοχής έχουν βγει στον δρόμο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά, καθώς η εστία ήταν ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ η ανησυχία εντάθηκε όταν αναφέρθηκαν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά βρισκόταν ελάχιστα μέτρα μακριά από φιάλη οξυγόνου. Η ατμόσφαιρα ακόμη και δύο ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς παραμένει αποπνικτική, με τους καπνούς να έχουν τυλίξει ολόκληρα τετράγωνα.