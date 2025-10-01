Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Λαμίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να καταλήξει μέσα σε κατάστημα!

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Δροσοπούλου, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσαν τα πρωτοβρόχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο γλίστρησε την ώρα που προσπαθούσε να στρίψει. Προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με τα παρκαρισμένα οχήματα, ο οδηγός έκοψε απότομα το τιμόνι, με αποτέλεσμα το όχημα να παρεκκλίνει της πορείας του και να εισβάλει στη βιτρίνα ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.