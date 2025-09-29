Η πρώτη δυνατή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και σε περιοχές του Ηρακλείου, έφερε προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και δήμων επιχειρούν σε περιοχές της Βιάννου, όπως και στον δήμο Φαιστού, που καταγράφηκαν κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Αν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν.

Στον δήμο Φαιστού, τα όποια προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία δεν ήταν εκτεταμένα.