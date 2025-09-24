Μια ασθενής σεισμική δόνηση ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Το φαινόμενο, αν και μικρής έντασης, έγινε αισθητό σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που εξέδωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου βόρεια βορειοδυτικά της Κηφισιάς, γεγονός που εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε τοπικά αντιληπτός. Το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ωστόσο, λόγω της μικρής του έντασης, η δόνηση δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

