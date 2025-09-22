Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου στην Κρήτη περίπου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε λεωφορείο, ταξί και διερχόμενα οχήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ένας μεθυσμένος αλλοδαπός επισκέπτης οδηγός, διασχίζοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα τον κεντρικό δρόμο που είναι η μοναδική οδική αρτηρία μιας περιοχής με περισσότερους από 100 χιλιάδες κόσμου, έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο και ένα ταξί, καταστρέφοντάς τα.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα πέρασε οριακά από πεζούς καθώς και από τους οδηγούς ταξί που κάνουν πιάτσα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ένας πολίτης στο Facebook λίγο μετά τη σύγκρουση: