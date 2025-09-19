Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να πέφτει σε κολόνα επί της Βασιλίσσης Σοφίας σημειώθηκε λίγη ώρα νωρίτερα.

Το περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Κηφισιά και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς μία λωρίδα είχε κλείσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άνοιξαν αερόσακοι, δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.

