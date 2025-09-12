Συννεφιασμένος θα είναι σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Παρασκευή 12/9, ο καιρός, ενώ ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Σάββατο 13/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 14/9

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 15/9

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 16/9

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.