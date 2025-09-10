Παραλίγο σοβαρό ατύχημα στη Λαμία, με αυτοκίνητο που άρπαξε φωτιά εν κινήσει. Το ΙΧ κινούταν λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην οδό Έσλιν όταν ο οδηγός παρατήρησε καπνούς να βγαίνουν από τη μηχανή.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο οδηγός ψύχραιμα ακινητοποίησε το όχημα και με μια μπλούζα προσπάθησε να κόψει το οξυγόνο στη φωτιά που είχε εν τω μεταξύ ανάψει στη μηχανή. Από διπλανό φαρμακείο έφτασε και ένας πυροσβεστήρας με τον οποία η εστία σβήστηκε άμεσα.

Η πυροσβεστική έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσει σε κάποια κατάσβεση αλλά σε έναν έλεγχο ώστε να αποκλειστεί νέα μετάδοση της φωτιάς.

Με φροντίδα του ιδιοκτήτη του οχήματος ειδοποιήθηκε οδική βοήθεια για την απομάκρυνσή του, ενώ η αστυνομία για τα 30 περίπου λεπτά που χρειάστηκε, απέκλεισε το κομμάτι μεταξύ Δροσοπούλου και Βενιζέλου.