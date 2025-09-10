Πολύ καλό αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 10/9 το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυμαίνονται οι θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 33-35, στα Επτάνησα από 17 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.