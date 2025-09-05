Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε κατά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 07:50 το πρωί στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του ένα νεαρό άτομο από τα συντρίμμια αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου στο 329ο χλμ Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, #Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, πρόκειται για 24χρονο, ενώ κατά την ίδια ενημέρωση, άνδρας (γύρω στα 60 έτη) διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφεραν ότι δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν προς Καβάλα.

Η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όσο και στο ρεύμα προς Καβάλα.