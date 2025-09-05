Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr το τροχαίο σημειώθηκε στις 07:50 στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση, το ένα εξ αυτών ανετράπη με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ενώ έχουν κληθεί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή βίντεο: thestival