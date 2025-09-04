Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει, καθώς σε λίγες ημέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία, με τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και τον προγραμματισμό των πρώτων μαθημάτων.

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με την τελετή του αγιασμού να σηματοδοτεί την επιστροφή στην τάξη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν στα σχολεία τους για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό, να παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν την έναρξη της χρονιάς μέσα από:

Διοικητικές εργασίες

Παιδαγωγικές συναντήσεις

Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις

Ώρες αγιασμού ανά βαθμίδα

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: 08:15 – 09:00

Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 – 10:30

Μετά την τελετή, οι μαθητές θα μπουν στις αίθουσες για τη διανομή του σχολικού υλικού και του ωρολογίου προγράμματος.

Διάρκεια σχολικής χρονιάς

Η σχολική χρονιά θα περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να έχει τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο τις λιγότερες (9).

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει στις 15 Ιουνίου 2026.

Γυμνάσια και Λύκεια: Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου 2026.

Αργίες και διακοπές της σχολικής χρονιάς 2025-2026

Ακολουθεί αναλυτικά το ημερολόγιο με τις σχολικές αργίες και τις προγραμματισμένες διακοπές της χρονιάς: