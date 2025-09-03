Σκύλος δάγκωσε ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που ο άνδρας επιχειρούσε να παραδώσει δέμα σε οικία στο Πανόραμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, το ζώο δάγκωσε τον 49χρονο στο στήθος και στα χέρια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου εισήχθη για νοσηλεία.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε τη Δευτέρα, συνελήφθη η 21χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου.

Ύστερα από εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, ώστε να κατατεθούν τα σχετικά ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί η κατάθεση του 49χρονου ταχυδρόμου.