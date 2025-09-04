Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος

Αγία Ερμιόνη κόρη του αποστόλου Φιλίππου

Η Αγία Ερμιόνη, κόρη του Αποστόλου Φιλίππου, συγκαταλέγεται στις τέσσερις προικισμένες με το προφητικό χάρισμα κόρες του, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Γεννήθηκε στην Καισάρεια και από μικρή ηλικία αφοσιώθηκε στην αποστολική διακονία και στο έργο της αγάπης, εμπνεόμενη από τις διδαχές του πατέρα της και των πρώτων αποστόλων. Μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα, ταξίδεψε στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, όμως όταν έφτασε είχε ήδη κοιμηθεί και εκείνη στηρίχτηκε στον μαθητή του, Πετρώνιο, αφοσιώνοντας τη ζωή της στην υπηρεσία της Εκκλησίας.

Η Αγία Ερμιόνη αναφέρεται από την παράδοση ως σπουδαία θεραπεύτρια, ιδρύτρια του πρώτου χριστιανικού νοσοκομείου και προστάτιδα των ασθενών στην Έφεσο. Η φήμη της έφτασε στον αυτοκράτορα Τραϊανό, ο οποίος, εντυπωσιασμένος από το προφητικό της χάρισμα, της ζήτησε να προφητεύσει για εκείνον. Η Ερμιόνη του προέβλεψε νίκη ενάντια στους Πέρσες και την άνοδο του γαμπρού του, Αδριανού, στον αυτοκρατορικό θρόνο—προφητεία που επαληθεύτηκε. Ο Τραϊανός όμως, ενοχλημένος από τη χριστιανική της ταυτότητα, διέταξε βασανισμούς: τη χτύπησαν, προσπάθησαν να την κάψουν σε πίσσα, να τη τηγανίσουν σε τηγάνι και να την αποκεφαλίσουν, αλλά κάθε φορά οι στρατιώτες μαρτυρούσαν θαύματα και πολλοί ασπάζονταν την πίστη στον Χριστό.

Τελικά, η ίδια μαρτυρούσε ενώπιον όλων τη δύναμη της χριστιανικής ελπίδας, συμπαρασύροντας ακόμη και τους δημίους της στη μετάνοια. Η Αγία Ερμιόνη κοιμήθηκε ειρηνικά στην Έφεσο το 117 μ.Χ. Η μνήμη της τιμάται στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ το παράδειγμά της προβάλλεται ως υπόδειγμα πνευματικής δύναμης, φιλανθρωπίας και απόλυτης αφοσίωσης στην αγάπη του Χριστού.