Σε νέο της βίντεο, η αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΠΕ, Βάσια Αναστασίου, τοποθετείται δημόσια για ένα ζήτημα που παραμένει αδικαιολόγητα εκτός πολιτικής προτεραιότητας: την ανάγκη κρατικής κάλυψης του κόστους κατάψυξης ωαρίων.

«Γιατί η κατάψυξη ωαρίων – ακόμα και για ιατρικούς λόγους – δεν καλύπτεται από το κράτος;»

αναρωτιέται χαρακτηριστικά.

Τη στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει βαθύ δημογραφικό πρόβλημα, με συνεχώς μειούμενες γεννήσεις και αύξηση της υπογονιμότητας (1 στις 6 γυναίκες έχει χαμηλή γονιμότητα), το κράτος εξακολουθεί να αγνοεί μια από τις πιο σύγχρονες και ουσιαστικές λύσεις: την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

«Η κατάψυξη ωαρίων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο ζωής. Είναι μια πράξη πρόληψης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας – και πρέπει να καλύπτεται από το εθνικό σύστημα υγείας», τονίζει.

Η πρόταση της περιλαμβάνει κρατική κάλυψη τόσο για περιπτώσεις ιατρικών ενδείξεων (όπως καρκίνος ή πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια), όσο και για γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη δυνατότητα μητρότητας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ανοιχτή έκκληση στον Υπουργό Υγείας

Το δυναμικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απευθύνει δημόσια έκκληση προς την Πολιτεία και προσωπικά στον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, να εντάξουν το κόστος της κατάψυξης ωαρίων στο πλαίσιο κρατικής κάλυψης:

«Η μητρότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι δικαίωμα όλων. Χωρίς ουσιαστική στήριξη της γυναικείας γονιμότητας, δεν υπάρχει λύση στο δημογραφικό. Η σιωπή μας κοστίζει το μέλλον.»

Παρουσίαση / Δημιουργία : Βάσια Αναστασίου – Αν. Βουλευτής & Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ