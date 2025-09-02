Κάθε χρόνο τα θύματα των τροχαίων στην Ελλάδα αντιστοιχούν σε ένα μικρό χωριό, με ένα βίντεο από το μακρινό 1995 να δείχνει ότι ορισμένα πράγματα δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ακόμα και τόσα χρόνια αργότερα.

Το βίντεο έχει αναρτηθεί εδώ και 7 χρόνια στο κανάλι «Lumpen Retrolletarios» στο YouTube, ωστόσο επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς ο «φόρος αίματος» στην άσφαλτο δεν έχει τελειωμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τότε εποχής, οι οδηγοί δεν φορούσαν ζώνη στο αυτοκίνητο ή κράνος στη μηχανή, με το κράτος να βγάζει τροχονόμους στους δρόμους που μοίραζαν πρόστιμα.

Η κάμερα εντόπισε αρκετούς που δεν φρόντιζαν για την ασφάλεια τους, με τις δικαιολογίες που σκαρφίζονταν να προκαλούν γέλιο από τη μία, αλλά και προβληματισμό, καθώς μερικές αναπαράγονται ως επιχείρημα μέχρι και σήμερα.

«Καλύτερα να πάω Αυστραλία», «το ξέχασα», «το ξέρω πως είναι επικίνδυνο» κτλ ήταν μερικές απίστευτες δικαιολογίες.

Το βίντεο αν και αφορά ρεπορτάζ από το μακρινό 1995, δείχνει ότι δυστυχώς ορισμένα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ακόμα και σήμερα, ή χειρότερα έχουν ενισχυθεί με δικαιολογίες «οι δρόμοι είναι χαλασμένοι», «οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι οδηγοί στον κόσμο, αλλά απείθαρχοι», «λέτε για τα τροχαία για να δυσφημείτε την Ελλάδα» κτλ.

Δείτε το βίντεο που έγινε ξανά viral: