Αρκετά ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 29/8 στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνίστρια ήταν μια 45χρονη οδηγός πολυτελούς οχήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η μαύρη Porsche έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν χτύπησε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει την Porsche, η οδηγός της οποίας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, να περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενη προς Χαλκιδική.

Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το δεύτερο αυτοκίνητο, ένας 28χρονος και μια 26χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Μυστήριο παραμένει, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Open, το πώς η 45χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, αν δηλαδή έσπασε την ηλιοροφή, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, ή αν είχε εξωτερική βοήθεια. Η γυναίκα φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη αρκετές ώρες αργότερα. Στην κατάθεσή της ομολόγησε πως ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο. Η 45χρονη βγήκε θετική στο αλκοτέστ που της έγινε.

Οι δικηγόροι της, Μιχαήλ Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, υποστηρίζουν ότι η 45χρονη είναι σε κατάσταση σοκ και ότι δεν θυμάται αν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ενώ διαψεύδουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε η 45χρονη στο νοσοκομείο λίγο μετά το συμβάν. «Πρέπει να φανεί πώς μπορεί να οδηγεί αριστεροτίμονο αυτοκίνητο και να φέρει τραύματα στη δεξιά πλευρά του σώματός της», σημείωσε ο κ. Σανίδας.

Οι δικηγόροι τόνισαν επίσης ότι η αποχώρησή της από το σημείο δεν πρέπει να θεωρηθεί εγκατάλειψη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ήταν η ίδια τραυματισμένη. «Ήταν σε κατάσταση σοκ, νόμιζε ότι πέθαινε, γι’ αυτό πήγε άμεσα στο νοσοκομείο με τη βοήθεια μιας γνωστής της», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Η 45χρονη κρατείται στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.