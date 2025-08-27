Την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και την ενίσχυση με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα τριών καίριας σημασίας κλινικών του ΑΧΕΠΑ προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και ο Διοικητής του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ», Παναγιώτης Παντελιάδης.

Πρόκειται για την Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, όπου με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, όπως επίσης την Α’ Καρδιολογική Κλινική και την Γ’ Χειρουργική Κλινική όπου προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης της νοσοκομειακής τους υποδομής και η προμήθεια του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 288.000 ευρώ για την αναβάθμιση των τριών κλινικών, προέρχεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2025 της ΠΚΜ, στο οποίο σημαντικό τμήμα των διαθέσιμων πόρων του αποτελούν τα έσοδα μεταβιβάσεων και τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων (περιβαλλοντικής προστασίας, εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, κτλ.) από τις υπηρεσίες της ΠΚΜ.

«Αξιοποιούμε τα έσοδα από πρόστιμα και μεταβιβάσεις και στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας τα κατευθύνουμε στην ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», χρηματοδοτώντας τη βελτίωση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε τρεις κλινικές με μεγάλο αριθμό νοσηλευόμενων σε καθημερινή βάση και αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο. Στηρίζουμε τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Συγκεκριμένα, για τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής προβλέπεται η ενίσχυση της με σύγχρονα συστήματα μεταφοράς και παρακολούθησης ασθενών, κεντρικό σταθμό 24ωρης καταγραφής ζωτικών λειτουργιών συνδεδεμένο με τα μόνιτορ των κλινών, 30 νέες κλίνες, ηλεκτροκαρδιογράφος, υπερηχογράφος, απινιδωτής και συστήματα παρακολούθησης των καρδιακών λειτουργιών.

Στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική προβλέπεται αντικατάσταση των δαπέδων και αναβάθμιση των κλινών με την προμήθεια 35 ηλεκτροκίνητων κρεβατιών. Αναβάθμιση της νοσοκομειακής υποδομής προβλέπεται και στην Γ’ Χειρουργική Κλινική με ηλεκτροκίνητες κλίνες και προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροκαρδιογράφου.

Παρόντες στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ήταν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΚΜ, Μ. Δερμεντζοπούλου, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Π. Μπογιατζίδης, ο υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ, Ι. Ανδρίτσος, η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ», Ε. Βασιλειάδου, ο διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Χρ. Σαββόπουλος, ο διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Αντ. Ζιάκας, ο απερχόμενος διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Ι. Κεσίσογλου και ο νεοεκλεγείς διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής, που αναλαμβάνει τις επόμενες μέρες τα καθήκοντά του, Κ. Σαπαλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ