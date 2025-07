Εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, 117 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ακόμη 57 αλλοδαποί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Τρυπητής της Γαύδου. Η μεταφορά τους πραγματοποιείται από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και πλωτό σκάφος του Λιμενικού, στη Χώρα Σφακίων.

The illegal immigrants who entered from Libya in recent hours were arrested by the coast guard. They do not have the right to apply for asylum, they will not be taken to reception centers, but will be held in police custody until the process of their return is initiated. The…