Την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ της Περιφέρειας Κρήτης για ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής, αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης του περιβαλλοντικού/ενεργειακού τους αποτυπώματος, έχει ως στόχο η δράση «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη», οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 30 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που κατά προτεραιότητα

διευκολύνουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες

υιοθετούν πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση πόρων

ενθαρρύνουν την ανάκτηση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και υλικών από απόβλητα στη διαδικασία παραγωγής

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) ανέρχεται στο 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας – Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υποκατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτική.

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτηριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

Έμμεσες δαπάνες

Τονίζεται ότι η κατηγορία δαπάνης «ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο και θα ελέγχεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ εάν τηρείται το ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.

Περίοδος υποβολής: από 30/1/2026 έως 2/4/2026 (και ώρα 15:00)

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), https://opske.gr/.

