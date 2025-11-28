Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών «πάγωσαν» ύστερα από τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η CME Group, η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πλατφόρμα παραγώγων στον κόσμο, αφήνοντας «τυφλούς» τους επενδυτές.

Η CME ανακοίνωσε το πρόβλημα στον ιστότοπό της, επισημαίνοντας ότι η διακοπή προκλήθηκε από θέματα ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne.

Οι επενδυτές χρειάστηκε να στραφούν, σύμφωνα με το Reuters, σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που παρακολουθούν τους κύριους δείκτες της Wall Street, για να μπορούν να έχουν μια εικόνα της αγοράς.

Το SPDR S & P 500 ETF (SPY.P) σημείωσε άνοδο 0,3%, ενώ το Invesco QQQ Trust, που παρακολουθεί τον Nasdaq, ανέβηκε κατά 0,4%. Ένα αντίστοιχο ταμείο για τον Dow ενισχύθηκε επίσης κατά 0,3%, παρά τους χαμηλούς όγκους συναλλαγών.

Παρά το «πάγωμα» των futures των δεικτών, οι μετοχές εταιρειών εισηγμένων στις ΗΠΑ διαπραγματεύονταν κανονικά πριν από την έναρξη της κύριας συνεδρίασης.