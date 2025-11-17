Στην επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Αθήνα και την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αναφέρονται αναλυτικά τα ρεπορτάζ των γερμανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το δίκτυο n-tv κάνει λόγο για «ενεργειακή προσέγγιση» των δύο χωρών με επίκεντρο τον «κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου». Όπως αναφέρει το γερμανικό μέσο, «οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία που θα προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον ασφάλεια εφοδιασμού για τον ερχόμενο χειμώνα και τα επόμενα χρόνια».

Παράλληλα, «η συμφωνία έρχεται και σε φάση εντατικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Μόλις πριν από λίγες ημέρες εξάλλου οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία συμφώνησαν να επεκτείνουν το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου».

Κατά το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) η συμφωνία με την Ουκρανία «καθίστα την Ελλάδα σημαντικό κόμβο για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία». Όπως εξηγεί περαιτέρω το γερμανικό δίκτυο, η συμφωνία ισχύει αρχικά «για τις παραδόσεις από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026. Οι σχετικές ποσότητες θα καθορίζονται βάσει των αναγκών της Ουκρανίας».

Η ελληνο-ουκρανική συμφωνία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία «μεταξύ της κοινοπραξίας ΔΕΠΑ Εμπορίας και του κατασκευαστικού ομίλου AKTOR με την αμερικανική εταιρεία φυσικού αερίου Venture Global, μία συμφωνία εικοσαετούς διάρκειας που αφορά προμήθειες LNG από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα». Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως «η Ουκρανία θα διαθέσει τον ερχόμενο χειμώνα ‘σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ευρώ’ για τις σχετικές εισαγωγές αερίου».

Τέλος, το RND, όπως αναμεταδίδει η Deutsche Welle, παρατηρεί πως «υπήρξε και μία άλλη καλή είδηση για την Ελλάδα: η χώρα που κάποτε θεωρούνταν υποψήφια για χρεοκοπία επανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα. Πλέον, όλοι οι μεγάλοι οίκοι κατατάσσουν τη χώρα δύο βαθμίδες πάνω από το κατώτατο επίπεδο που είχε υποβιβαστεί στην αρχή της κρίσης του 2010.

Στην πράξη η αναβάθμιση αυτή σημαίνει πως το ελληνικό κράτος μπορεί να δανείζεται από τις αγορές με ευνοϊκότερους όρους, μειώνοντας έτσι και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στον προϋπολογισμό».