Για τη μέχρι σήμερα εμπειρία της στην Ελλάδα, μίλησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας για ακόμη μία φορά πως όλα όσα συνάντησε στη χώρα μας ήταν υπέροχα.

«Είναι υπέροχη η εμπειρία μου στην Ελλάδα! Νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και πραγματικά είναι μια απίστευτη εμπειρία για μένα και την οικογένειά μου», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας στην κάμερα του Happy Day και συνέχισε:

«Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, αγαπώ το φαγητό, τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Μου αρέσουν τα γλυκά. Νομίζω θα περάσω τις γιορτές εδώ».

Σημειώνεται πως η Αμερικανίδα πρέσβειρα στη χώρα μας, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής σε γνωστό στέκι της Αθήνας, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρεσβεία της Ουκρανίας.