Η απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας τύπου Belh@rra (FDI) για το Πολεμικό μας Ναυτικό εισέρχεται πλέον και τυπικά στο τελικό στάδιο, καθώς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφών που αφορούν το νέο πλοίο, το οποίο θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής».

Με την εξέλιξη αυτή, κλείνει ένας σημαντικός κύκλος διαπραγματεύσεων και ενεργειών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία ενίσχυσης των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, η πρώτη τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21. Οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εν συνεχεία υποστήριξης από τη γαλλική εταιρεία NAVAL Group, η οποία έχει αναλάβει το συνολικό πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών.

Η υπογραφή της τροποποίησης έγινε έπειτα από τη θεσμική ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή, καθώς είχε προηγηθεί η ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου που είχε καταθέσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Θυμίζουμε ότι το νομοθέτημα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 3 Οκτωβρίου 2025, ενώ ο Νόμος 5235/2025 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 173) στις 7 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση του στόλου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 18 Δεκεμβρίου τελικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη από τις FDI που παραδίδονται στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας. Η τελετή θα λάβει χώρα στη Λοριάν της Γαλλίας, εκεί όπου ναυπηγούνται οι φρεγάτες, και θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα αλλά και για το μέλλον των ελληνικών ναυτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Η φρεγάτα «Κίμων» ενσωματώνει προηγμένα συστήματα, όπως το RAM για εγγύς άμυνα, 32 κατακόρυφους εκτοξευτές για πυραύλους Aster 30 και τελευταίας γενιάς ECM της Thales, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών.

Η πρώτη σύντομη δοκιμαστική έξοδος στη θάλασσα είχε γίνει στα τέλη Μαΐου, περιοριζόμενη κυρίως στην επιβεβαίωση της πρόωσης, ενώ τον τελευταίο καιρό είχε περάσει στην ουσία της αξιολόγησης καθώς πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ σε πραγματικές συνθήκες επιχειρησιακής δοκιμής. Να σημειωθεί ότι ήδη αυτή τη στιγμή πάνω στη φρεγάτα βρίσκονται δεκάδες στελέχη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, οι οποίοι και θα φέρουν το πλοίο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, οι Belh@rra είναι οι πιο προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη, που φέρουν πυραύλους Cruise με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ. Όπως είχε αναφέρει επί λέξει στα τέλη Σεπτεμβρίου μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και υπερασπιζόμενος την προμήθεια και της τέταρτης φρεγάτας: «Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belh@rra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις 10 σημαντικές βελτιώσεις, τη δυνατότητα αυτής της τέταρτης φρεγάτας του «Θεμιστοκλή» και μετά των τριών άλλων φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Cruise με δυνατότητα άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Cruise Naval».