Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα φάση στην αμυντική συνεργασία Παρισιού–Κιέβου, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας, Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντιμίρ Ζελένσκι, υπέγραψαν κοινή επιστολή στη βάση Βιλακουμπλέ, με την οποία το Κίεβο δεσμεύεται για την αγορά 100 μαχητικών Rafale και προηγμένων αμυντικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η συμφωνία προβλέπει συνεργασία σε βάθος δεκαετίας.

«Θα είναι η καλύτερη αεροπορική άμυνα, μία από τις καλύτερες στον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και το επιτελείο του θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με παράγοντες της στρατιωτικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Επίσης, θα επισκεφθεί το γενικό επιτελείο της πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία, όπου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξής της, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην ουκρανική πλευρά, σε περίπτωση συμφωνίας για παύση πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για την 9η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αντίδραση στη «ρωσική επιθετικότητα»

Σε ενημέρωση προς τα Μέσα πριν από την επίσκεψη του Ζελένσκι, το Ελιζέ τόνισε ότι στόχος είναι «η αξιοποίηση της γαλλικής αριστείας στη βιομηχανία όπλων προς όφελος της ουκρανικής άμυνας» και η δυνατότητα «απόκτησης των συστημάτων που χρειάζεται η Ουκρανία για να απαντήσει στη ρωσική επιθετικότητα».

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο Ζελένσκι συμμετείχε σε ενημερωτική παρουσίαση από διάφορους κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων και η Dassault, πριν από την υπογραφή της επιστολής.

Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ξεχωριστό φόρουμ που θα φέρει σε επαφή ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες του τομέα των drone, με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών.