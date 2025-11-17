Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο σπουδαίος μαιευτήρας – γυναικολόγος Νίκος Παπανικολάου, μία από τις εξέχουσες μορφές της σύγχρονης επιστημονικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας.

Ο Νίκος Παπανικολάου υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της γονιμότητας και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα, ένα επίτευγμα που άνοιξε νέους δρόμους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με πολυετή κλινική εμπειρία και ενεργή παρουσία στην ιατρική έρευνα, καθιερώθηκε ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες επιστημονικές φυσιογνωμίες της εποχής του.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, υπήρξε μαχητής της Εθνικής Αντίστασης και προσωπικός γιατρός σημαντικών προσωπικοτήτων της τέχνης και του θεάτρου, μεταξύ των οποίων και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ιδιαίτερη ήταν και η πολιτιστική του συμβολή στον τόπο καταγωγής του, καθώς υπήρξε ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο Ναυπακτίας, έργα που διατηρούν ζωντανή την τοπική ιστορία και μνήμη.