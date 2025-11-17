Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης
Live η πορεία για το Πολυτεχνείο: Χιλιάδες άνθρωποι για να αφήσουν ένα λουλούδι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης για το Πολυτεχνείο, με χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας να επισκέπονται τον ιστορικό χώρο στην οδό Πατησίων για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.
Σημειώνεται πως πραγματοποιήθηκαν 20 προσαγωγές έπειτα από ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς εντοπίστηκε άτομο που είχε πάνω του ποσότητα ναρκωτικών και σφυρί.
Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.
Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.
Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το “25ο θύμα” του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.
Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων ήταν ανοιχτές από τις 07:00 το πρωί και παρέμειναν έως το μεσημέρι. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.