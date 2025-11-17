Το τρέιλερ του Survivor προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς εμφανίζει τα νησιά Σύμη, Τήλο, Κω, Χάλκη, Νίσυρο, Κάλυμνο και Λέρο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αντέδρασε με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, σχολιάζοντας το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

«Είναι απαράδεκτο και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Να πω στον ΣΚΑΪ ότι το έχετε βγάλει από τον αέρα, βγάλτε το κι από το σάιτ», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. «Εδώ είναι αλλαγή χάρτη και υποκλοπή νησιών, επειδή ο παραγωγός είναι Τούρκος», σχολίασε με τη σειρά του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.